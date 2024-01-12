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Cемья переехала жить в отель, чтобы сэкономить на аренде квартиры

Oddity Central: в Китае семья живет в отеле, так как это дешевле, чем платить за квартиру

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В Китае семья переехала жить в отель, потому что это оказалось дешевле, чем платить аренду за квартиру, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, семья из восьми человек уже больше 200 дней живет в роскошном отеле в Наньяне, платя $140 в день. За эту цену постояльцы получают люкс с двумя спальнями и большой гостиной, также в стоимость входит электричество, отопление, вода и парковка.

По словам главы семейства, они не собираются переезжать куда-либо, так как жить в гостинице для семьи дешевле, чем платить за аренду квартиры.

«Мы чувствуем себя счастливыми, живя здесь, поэтому планируем прожить в отеле всю оставшуюся жизнь», — рассказал член семьи по имени Му Сюэ.

Сообщается, что у семьи есть в собственности несколько объектов недвижимости, поэтому она находится в «хорошем финансовом состоянии».

Ранее в Китае отец притворялся бедным и спустя 20 лет рассказал сыну, что он миллионер.

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