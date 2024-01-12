Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Армении уволили главу Службы нацбезопасности

Президент Армении Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности Абазяна

close
100%
Sergei Grits/AP

Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности республики Армена Абазяна. Об этом сообщили на официальном сайте главы страны.

Причины отстранения не названы, однако армянское издание «Грапарак» со ссылкой на источники сообщало, что премьер-министр Никол Пашинян планирует назначить Абазяна новым главой министерства обороны.

26 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. В ходе переговоров политики обсудили вопросы, связанные с подписанием мирного договора. До этого сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

Ранее Пашинян согласился запретить азартные игры для армянских военных.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами