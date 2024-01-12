В Армении уволили главу Службы нацбезопасности

Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности республики Армена Абазяна. Об этом сообщили на официальном сайте главы страны.

Причины отстранения не названы, однако армянское издание «Грапарак» со ссылкой на источники сообщало, что премьер-министр Никол Пашинян планирует назначить Абазяна новым главой министерства обороны.

26 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. В ходе переговоров политики обсудили вопросы, связанные с подписанием мирного договора. До этого сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

Ранее Пашинян согласился запретить азартные игры для армянских военных.