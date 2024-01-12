Психолог объяснила, как не поддаваться на уговоры пить алкоголь «за компанию»

Людям, которые не хотят употреблять алкоголь, чтобы «не отрываться от коллектива», не стоит идти на конфликт, чтобы донести свои взгляды. Об этом «Пятому каналу» рассказала психолог и кандидат наук Руслана Завалихина.

По ее словам, в этом случае важно объяснить свою позицию и заставить ее уважать. Кроме того, стоит заранее себя подготовить, что отказ от алкоголя будет выделять вас из коллектива.

«Люди не знают, как грамотно отстаивать свои границы. Если человек прямо говорит, что «не пьешь — значит не мужик», ответить можно так: «Ты вправе так думать, но я к алкоголю отношусь негативно. Он влияет на мой гормональный фон и сердечно-сосудистую систему». Главное, аргументировать спокойно, чтобы не идти на конфликт и в то же время противостоять давлению», — посоветовала Завалихина.

Психолог рекомендует предлагать друзьям другие варианты проведения совместного досуга, помимо застолий. Например, можно предложить друзьям вместе сыграть в футбол, отправиться на рыбалку или сходить в кино, заключила она.

Австралийский терапевт Джорджия Фостер, которая руководит программой The Drink Less Mind (Трезвый рассудок), до этого рассказала, что употребление достаточного количества воды и борьба со стрессом могут упростить отказ от алкоголя.

Ранее врач предупредил об опасности употребления алкоголя в бане.