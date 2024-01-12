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Московская школьница анонсировала расправу над одноклассниками ради популярности

Baza: в Москве школьница пригрозила одноклассникам расправой ради популярности

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Pixabay

В Москве девушка-подросток заявила о планах совершить массовую расправу в школе ради популярности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Baza, инцидент произошел в апреле 2023 года. Десятиклассница создала Telegram-канал, в котором пригрозила расправиться с одноклассниками при помощи пистолета.

Публикацию девушки-подростка заметила ее мать, которая поговорила со школьницей и убедила удалить угрозу. В начале января 2024 года скриншот с анонсом расправы увидели в учебном учреждении — сотрудники вызвали полицию.

Школьницу и ее мать вызвали в правоохранительные органы для проведения профилактической беседы. Там девушка-подросток призналась, что сделала публикацию с угрозами ради популярности.

Ранее в Татарстане поймали подростка, подозреваемого в подготовке массовой расправы в школе.

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