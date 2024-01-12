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В Макеевке снаряд ВСУ прилетел в жилой дом

В Макеевке этаж в жилом доме обрушился после прямого удара украинской артиллерии

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Макеевке по двухэтажному дому прилетел снаряд украинской артиллерии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Украинские войска в 11:00 мск выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Червоногвардейскому району города. Снаряды прилетели по жилым кварталам, отметили очевидцы.

«Обычные жилые дома, здесь нет ни военнослужащих, ни артиллерии, ничего. Полностью жилой квартал, причем спальный, самый тихий, живут одни пенсионеры», — пояснил очевидец Николай.

Из-за попадания снаряда второй этаж одного из домов оказался разрушен. При этом, по словам местных жителей, никто серьезно не пострадал.

До этого ВСУ применили дрон-камикадзе при обстреле населенного пункта Гольмовский в Донецкой народной республике (ДНР). Поселок городского типа находится в 16 км к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов республики.

Ранее в российском МИД раскритиковали молчание Запада по поводу обстрелов российских территорий.

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