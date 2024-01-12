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Российским самолетам запретили пролетать через Йемен

Росавиация запретила российским авиакомпаниям летать над Йеменом

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Максим Блинов/РИА Новости

Росавиация запретила использовать воздушное пространство Йемена для полетов российских гражданских судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация) в Telegram.

«Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов», — указывается в заявлении.

Уточняется, что запрет распространяется в том числе на транзитные воздушные передвижения.

Как пояснили в ведомстве, такое решение было принято в связи с опасными событиями в ближневосточной стране, влекущими риски для безопасности.

«Запрет действует до особого указания», — заключается в сообщении.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV. Президент США Байден и премьер-министр Британии Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Хуситы пообещали «без колебаний» ответить.

Ранее в США рассказали, будут ли нанесены повторные удары по позициям хуситов.

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Удары США по Йемену
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