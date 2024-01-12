Россиянку, которая вывела сына на мороз без обуви, забрали в Следственный комитет

Жительницу Екатеринбурга, которая вывела своего сына на улицу в двадцатиградусный мороз без обуви, увезли в Следственный комитет. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Россиянку забрали в СК Чкаловского района города, где проводится проверка по факту случившегося.

11 января местные жители сняли на фото женщину, которая вывела сына на прогулку в одних носках якобы в воспитательных целях. По словам очевидцев, мать повышала на ребенка голос и нецензурно выражалась.

Ранее в Кемеровской области мальчик поссорился с матерью и босиком сбежал из дома.