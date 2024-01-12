Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал о сроках нового послания президента

Песков заявил, что пока нет точной даты нового послания президента

close
100%
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока еще не определились с датой следующего послания главы государства Федеральному собранию. Об этом он сказал во время брифинга.

По его словам, власти будут информировать о новостях по поводу послания.

Послание нынешнего президента Владимира Путина прошло 21 февраля 2023 года. Согласно Конституции, он должен был сделать это еще в 2022 году, но выступление перенесли на 21 февраля, поближе к годовщине начала военной спецоперации на Украине (24 февраля)

Глава государства обратился с посланием Федеральному собранию РФ. Мероприятие проходило в Гостином Дворе в Москве. Речь главы государства была обращена к членам правительства, Совета Федерации и Государственной думы, представителям духовенства и участникам специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, собравшимся в зале. «Газета.Ru» вела хронику мероприятия.

Ранее Зеленский послал Путину «тайный сигнал».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами