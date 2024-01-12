Песков рассказал о сроках нового послания президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока еще не определились с датой следующего послания главы государства Федеральному собранию. Об этом он сказал во время брифинга.

По его словам, власти будут информировать о новостях по поводу послания.

Послание нынешнего президента Владимира Путина прошло 21 февраля 2023 года. Согласно Конституции, он должен был сделать это еще в 2022 году, но выступление перенесли на 21 февраля, поближе к годовщине начала военной спецоперации на Украине (24 февраля)

Глава государства обратился с посланием Федеральному собранию РФ. Мероприятие проходило в Гостином Дворе в Москве. Речь главы государства была обращена к членам правительства, Совета Федерации и Государственной думы, представителям духовенства и участникам специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, собравшимся в зале. «Газета.Ru» вела хронику мероприятия.

Ранее Зеленский послал Путину «тайный сигнал».