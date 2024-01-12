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Индианка говорит только час в день 32 года

Oddity Central: жительница Индии 32 года говорит только час в день

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Shutterstock

Жительница Индии говорит только час в день на протяжении последних 32 лет, пишет Oddity Central. Женщина дала обет молчания после того, как потеряла мужа.

Сарасвати Деви, которой исполнилось 85 лет, начала свой обет молчания в 1992 году после того, как потеряла мужа. Занимаясь паломничеством, она встретила своего духовного наставника, который приказал ей обойти гору Камтанатх в знак преданности Раме — божеству в индуизме.

Женщину настолько это вдохновило, что она поклялась воздержаться от разговоров, пока в городе не будет построен новый храм, посвященный Раме.

«Она молчала по 23 часа в сутки, делая часовой перерыв только в полдень. Остальное время она общалась с нами с помощью ручки и бумаги, а также языком жестов», — рассказала невестка Деви.

Спустя 32 года обет молчания Деви подходит к концу — в конце января храм, строительство которого началось в 2020 году, будет открыт.

Ранее индианка попала в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные волосы в мире.

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