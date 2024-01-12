Россиянам объяснили, как вернуть деньги за покупку несвежего товара

Россияне могут вернуть деньги за несвежие товары, если после его покупки почти сразу заметил факт испорченности. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Другой вопрос, если порча была обнаружена спустя некоторое время. Здесь у продавца может возникнуть вопрос, а как потребитель перевозил этот продукт, как он его хранил. Поэтому лучше обращаться с претензией в как можно меньший промежуток времени с момента покупки», — пояснил специалист.

Чтобы вернуть денежные средства, нужно прийти в магазин и составить претензию в устной форме. Если это не поможет, нужно оформить ее в письменном виде на имя руководителя магазина в двух экземплярах и попросить поставить на одном из них отметку о принятии. К претензии лучше приложить кассовый чек или распечатку с карты.

«Если в возврате денег будет отказано, можно пожаловаться в Роспотребнадзор или обратиться в суд», — добавил Павлов.

В декабре Олег Павлов говорил, что покупатель может купить товар по той стоимости, которая указана на ценнике, даже если на кассе сумма оказалась выше. Если же разницу в цене удалось обнаружить только дома, покупатель может вернуться в магазин с требованием вернуть излишне уплаченную сумму, уточнил он.

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