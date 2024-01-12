Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как вернуть деньги за покупку несвежего товара

Глава ОПИ Павлов: покупатели могут вернуть деньги за несвежий товар

close
100%
Depositphotos

Россияне могут вернуть деньги за несвежие товары, если после его покупки почти сразу заметил факт испорченности. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Другой вопрос, если порча была обнаружена спустя некоторое время. Здесь у продавца может возникнуть вопрос, а как потребитель перевозил этот продукт, как он его хранил. Поэтому лучше обращаться с претензией в как можно меньший промежуток времени с момента покупки», — пояснил специалист.

Чтобы вернуть денежные средства, нужно прийти в магазин и составить претензию в устной форме. Если это не поможет, нужно оформить ее в письменном виде на имя руководителя магазина в двух экземплярах и попросить поставить на одном из них отметку о принятии. К претензии лучше приложить кассовый чек или распечатку с карты.

«Если в возврате денег будет отказано, можно пожаловаться в Роспотребнадзор или обратиться в суд», — добавил Павлов.

В декабре Олег Павлов говорил, что покупатель может купить товар по той стоимости, которая указана на ценнике, даже если на кассе сумма оказалась выше. Если же разницу в цене удалось обнаружить только дома, покупатель может вернуться в магазин с требованием вернуть излишне уплаченную сумму, уточнил он.

Ранее россиянам рассказали, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами