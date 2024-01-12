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Психолог: старый Новый год — возможность еще раз подвести итоги и наметить планы

Психолог Игонина: старый Новый год является возможностью еще раз подвести итоги

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Shutterstock

Старый Новый год — еще одна возможность подвести итоги и наметить планы на будущее. Об этом беседе с РИАМО заявила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Кроме того, по ее словам, атмосфера этого праздника является более уютной, чем в ночь на 1 января.

«Сейчас это можно сделать намного осознаннее и рациональнее, по-настоящему прислушавшись к себе, поскольку предновогодняя спешка и огромное количество дел миновали, и теперь, переведя дух и восполнив силы на каникулах, мы располагаем куда большими эмоциональными, энергетическими и временными ресурсами», — сказала Игонина.

Она добавила, что если старый Новый год выпадает на выходные дни, он празднуется размеренно и легко, способствуя позитивному настрою и оптимизму.

До этого Игонина отмечала, что старый Новый год — отличный повод еще раз поздравить близких, вручить подарки и создать праздничное настроение. Она подчеркнула, что времяпрепровождение в кругу семьи способствует восстановлению эмоционального баланса, улучшает настроение и снижает уровень стресса.

Ранее россияне рассказали, будут ли они праздновать старый Новый год.

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