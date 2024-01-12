Москва возмущена бездействиями Запада против террористических преступлений властей Украины против России. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она отметила циничное игнорирование Западом террористических деяний киевских властей, а также возмутилась угрозами расширить географию применения преступных практик на другие мирные города России.

Захарова напомнила, что никто из представителей НАТО и ЕС не осудил «кровавое варварство киевского режима, совершенное в предновогоднем Белгороде». Она напомнила, что прямая обязанность ООН, ОБСЕ — отслеживать и реагировать на факты преступлений. тем не менее в организациях отмолчались или «отделались скупыми призывами общего характера». Она заключила, что позиция стран коллективного Запада стала признаком отсутствия у европейских чиновников контраргументов и порядочности.

Захарова обратилась к заявлению МИД Франции о том, что атака ВСУ на Белгород является «законным правом обороны Украины» и заявила, что те продолжают выгораживать нацистов, оправдывать их кровавые злодеяния против мирных жителей. По ее словам, толерантность западных демократий «двулична и преступна».

Ранее украинская армия применила беспилотник-камикадзе при обстреле поселка в ДНР.