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Синоптики пообещали москвичам морозные выходные и новую волну тепла

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве будет пик похолодания

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Предстоящие выходные в Москве будут «неприятно холодными», по области температура воздуха упадет до 28 градусов ниже нуля. Но уже в начале следующей недели снова начнет теплеть и пройдут снегопады, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

Предстоящей ночью температура воздуха в столице будет колебаться от 12 до 17 °С мороза, к вечеру – до -20 °С.

«Пик похолодания — суббота и ночь на воскресенье. По области -27…-28 °С, в Москве ниже -20 °С, дневная температура -18…-20 °С за счет суточного хода, за счет того, что облака растянет и солнце появится», — отметил синоптик.

Влияние западного циклона москвичи начнут ощущать с вечера воскресенья – морозы будут ослабевать, а под вечер пойдет снег. Так в столицу, по словам Шувалова, придет очередная, не последняя волна тепла, которую сменит волна холода.

В начале следующей недели – в понедельник и вторник – температура воздуха будет варьироваться от 1 до 6 градусов ниже нуля. В среду и четверг вновь похолодает, а к пятнице снова будет ощущаться приближение оттепели.

«Все это будет сопровождаться периодически снегом. Любое потепление будет сопровождаться снегом, так что снежку будет прибавлять», — пообещал синоптик.

Напомним, в Гидрометцентре москвичам также спрогнозировали резкие перепады температуры воздуха в ближайшие дни.

Врачи ранее рассказали, как такие резкие изменения погоды пережить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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