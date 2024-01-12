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Находившегося в розыске главу пожарной части из Луганска поймали в Ленобласти

В Ленобласти поймали находившегося в розыске главу пожарной части из Луганска

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Shutterstock

В Ленобласти поймали начальника пожарной части из Луганска, находившегося в розыске за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, бывшего главу специальной пожарно-спасательной части №4 ЛНР задержали в деревне Новосаратовка.

По версии следствия, мужчина за деньги поставлял техническую воду бизнесменам, используя при этом технику МЧС. Его заочно арестовали и объявили в розыск 12 сентября 2023 года.

Задержанный доставлен в отдел полиции. Информацию о поимке мужчины передали в Луганск.

До этого замглавы МЧС Татарстана приговорили к 4,5 года колонии за мошенничество.

Ранее ватиканский трибунал приговорил бывшего кардинала к тюрьме за махинации с недвижимостью.

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