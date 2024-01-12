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В Петербурге мигранта разыскивают по подозрению в совращении ребенка

В Петербурге объявили в розыск мигранта, подозреваемого в совращении девочки

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Петербурге мигранта разыскивают по подозрению в совращении 12-летней девочки. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел 10 января в квартире дома на бульваре Новаторов. Сообщается, что неизвестный совершил в отношении ребенка насильственные действия. 35-летняя мать девочки обратилась с заявлением в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы по подозрению в преступлении объявили в розыск 20-летнего гражданина Узбекистана.

До этого в Иванове поймали гражданина Египта, обвиняемого в приставаниях к несовершеннолетним в торговом центре. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о развратных действиях в отношении двух и более лиц.

Ранее в Петербурге подростка обвинили в совращении восьмилетней девочки.

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