В Петербурге мигранта разыскивают по подозрению в совращении ребенка

В Петербурге мигранта разыскивают по подозрению в совращении 12-летней девочки. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел 10 января в квартире дома на бульваре Новаторов. Сообщается, что неизвестный совершил в отношении ребенка насильственные действия. 35-летняя мать девочки обратилась с заявлением в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы по подозрению в преступлении объявили в розыск 20-летнего гражданина Узбекистана.

До этого в Иванове поймали гражданина Египта, обвиняемого в приставаниях к несовершеннолетним в торговом центре. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о развратных действиях в отношении двух и более лиц.

Ранее в Петербурге подростка обвинили в совращении восьмилетней девочки.