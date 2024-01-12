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Названы продукты, которые подорожают в 2024 году

Председатель ОПИ Павлов: продукты в 2024 году будут дорожать из-за сезонности

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Depositphotos

По ценам на продовольственные товары 2024 году будет спокойнее, чем предыдущий, считает председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Расти в цене зимой и весной будут в основном фрукты и овощи из-за стандартных сезонных факторов, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Каких-то предпосылок для чего-то экстраординарного нет, потому что ситуация с продовольствием и с другими потребительскими товарами стабильная», — убежден Павлов.

В середине зимы и началу весны традиционно дорожает плодоовощная продукция, однако ситуация изменится при начале нового сезона, добавил он. В целом, по мнению эксперта, ситуация с ценами остается стабильной, так как власти научились реагировать на резкие подорожания более оперативно. В качестве примера он привел рост цен на мясо и яйца.

«Все под контролем — и производители, и продавцы. Поэтому, если и будет что-то дорожать, то только из-за каких-то экстраординарных факторов или в плановом порядке, как, в частности, овощи и фрукты», — пояснил Павлов.

Президент РФ Владимир Путин в начале января заявил, что инфляция в России чуть-чуть поднялась и цены подросли, однако находится под контролем.

Ранее аналитики спрогнозировали темпы роста цен в 2024 году.

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