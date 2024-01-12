Питбуль напал на четырехлетнего ребенка в Краснодаре

Питбуль напал на четырехлетнего мальчика в лифте многоэтажного дома в Краснодаре. Об этом сообщает «Пятый канал».

Мужчина с собакой зашли в кабину лифта, где уже находились отец с ребенком. В какой-то момент у питбуля слетел намордник, после чего он резко бросился в сторону ребенка и укусил его за щеку. По словам отца пострадавшего, хозяин собаки согласился возместить все расходы, однако, в последний момент передумал и предложил оплатить только лекарства.

Жильцы многоквартирного дома, где произошел инцидент, рассказали, что жалобы на собаку и ее владельца поступали и ранее. Теперь они планируют написать на него заявление в полицию.

В ноябре сообщалось, что в многоэтажке по улице Беловежской в Тюмени собака бойцовской породы напала на женщину с мопсом в подъезде, питбуль был без намордника. На кадрах записи с камер видеонаблюдения было видно, как из лифта выходит женщина с псом бойцовской породы на поводке, в это время в подъезд заходит соседка с мопсом. Питбуль, увидев собаку, сумел выскользнуть из ошейника и набросился на мопса.

Ранее бродячие собаки напали на российского школьника и прокусили ему ногу.