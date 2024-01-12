Россияне ответили, будут ли они праздновать Старый Новый год

Почти половина (44%) россиян планируют отпраздновать Старый Новый год, который отмечается с 13 на 14 января, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,1 тыс. человек.

По словам этой части респондентов, данный праздник является для них еще одним поводом, когда можно поздравить родных и провести время с семьей. Однако многие из них уточнили, что празднуют Старый Новый год довольно скромно.

«Обязательно отмечаю. Шампанское, что-то вкусное (без грандиозного застолья), посмотрю «Бриджет Джонс», а 14 числа разберу елку», — поделилась респондентка.

При этом 53% участников опроса ответили, что не планируют отмечать этот праздник. Некоторые из них устали от череды застолий, другие — не считают этот день праздником. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Часть из них признались, что отмечают Старый Новый год только иногда.

Результаты исследования RT до этого показали, что отметить старый Новый год со своим рабочим коллективом планирует каждый второй россиянин. Многие проведут праздник в офисе – об этом заявили 45% участников соответствующего опроса. Столько же работников запланировали поход с коллегами в кафе, бар или ресторан.

Ранее сообщалось, что в Москве отпразднуют Старый Новый год с известными фигуристами.