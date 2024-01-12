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Россияне рассказали, как будут отмечать старый Новый год на работе

RT: каждый второй житель России планирует отметить старый Новый год с коллегами

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Shutterstock

Отметить старый Новый год со своим рабочим коллективом планирует каждый второй россиянин. Многие проведут праздник в офисе – об этом заявили 45% участников соответствующего опроса. Столько же работников запланировали поход с коллегами в кафе, бар или ресторан, передает RT результаты исследования.

Среди причин празднования старого Нового года россияне назвали возможность продлить праздничное настроение (64%), а также встретиться и пообщаться с коллегами вне рабочей обстановки (56%). Еще 43% рассказали, что хотят таким образом отдохнуть от рабочих задач. Также среди распространенных причин – возможность снять стресс и привыкнуть к рабочей атмосфере после долгих выходных.

У 10% респондентов в январе проводится традиционный новогодний корпоратив, приуроченный к празднику по старому стилю.

Всего в опросе исследовательского центра «Зарплаты.ру» приняли участие 1625 россиян из всех федеральных округов в возрасте 25—55 лет.

Более половины россиян рассказали, что празднуют старый Новый год, большинство из них – это граждане в возрасте старше 60 лет.

Синоптики ранее сообщили о погоде в России на старый Новый год.

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