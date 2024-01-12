В Белгороде прорабатывают идею укреплять остановки новыми конструкциями

В Белгороде рассмотрят идею установить возле остановок общественного транспорта модульные конструкции, которые изготавливаются для Минобороны. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что идея использовать модульные конструкции поступила со стороны мэра Белгорода Валентина Демидова. В планах установить конструкции в местах скопления жителей, в том числе где невозможно обложить остановки мешками с песком или блоками.

До этого жительница Белгорода попросила обложить блоками ФБС (фундаментальные блоки стеновые. — Прим. «Газеты.Ru») стеклянные павильоны, ее предложение поддержал губернатор региона. В итоге одной из первых обезопасили остановку в районе «Космоса» — ее обложили мешками с песком. В своем обращении Гладков отметил, что девять остановок обложили мешками с песком, а пять — бетонными плитами.

Гладков сообщал, что все предприятия, расположенные на территории Белгородской области, продолжают работать даже на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода.