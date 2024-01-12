Челябинская полиция ищет неизвестных, пытавшихся поджечь два дома с помощью покрышек

В Челябинске полиция ищет двоих неизвестных, которые пытались поджечь два жилых многоквартирных дома с помощью автомобильных покрышек. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Первый инцидент произошел в доме на улице Скульптора Головницкого. Двое неизвестных в масках достали из микроавтобуса автопокрышки, занесли их в подъезд и подожгли. Информации о нанесенном ущербе не поступало.

Во второй раз они попытались совершить поджог таким же путем в доме на улице 250-летия Челябинска. Однако им не открыли дверь.

Сообщается, что для установления личностей поджигателей была сформирована следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы принимают меры для скорейшего задержания злоумышленников.

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