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В Японии запустили ракету со спутником-шпионом

Япония запустила ракету Н2А с оптическим спутником-шпионом на борту

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Depositphotos

В Япониии корпорация Mitsubishi Heavy Industries с помощью ракеты Н2А запустила новый разведывательный спутник Optical 8. Трансляцию запуска с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима вели на сайте компании.

Спутник предназначен для отслеживания ракетных пусков со стороны Северной Кореи, а также для оценки ущерба от стихийных бедствий. Аппарат должен заменить такой же, но уже устаревший спутник Optical 6, который запустили в 2018 году. Срок его эксплуатации подходит к концу.

Запуск изначально планировали на 11 января, но его отложили из-за непогоды.

По данным ТАСС, часть имеющихся у Японии разведывательных спутников представляют собой аппараты, которые передают изображение земной поверхности с помощью оптических датчиков. Другая часть аппаратов — радиолокационные спутники, которые собирают данные с помощью радара.

Ранее землянам впервые стала доступна отправка посылок на Луну.

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