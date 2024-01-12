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Россиянам рассказали, как можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Бессараб: для пенсии в 50 тысяч рублей зарплата должна быть не менее 120 тысяч

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РИА Новости

Получать пенсию в размере 50 тысяч рублей можно при зарплате в 120 тысяч. Так считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, которая сказала это «Ленте.ру».

До этого среди россиян провели опрос, который показал, что среднестатистический работающий гражданин мечтает получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей.

Бессараб считает, что для такого заработка на пенсии теоретически зарплата сейчас должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Депутат отметила, что сейчас средняя пенсия по старости к концу 2024 года составляет порядка 24 тысяч рублей. В то же время военная пенсия насчитывает около 42 тысяч рублей.

Депутат посоветовала правильно выбирать зарплату и работу, без утайки от государства своих доходов, а также полностью выплачивать свои страховые взносы. Тогда можно рассчитывать на хорошую пенсию, заключила она.

До этого стало известно, что в России в 2024 году заработает программа долгосрочных сбережений граждан (ПДС), которая позволит самостоятельно копить на пенсию, а государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тыс. рублей в год.

Ранее россиянам напомнили о трех условиях для выхода на пенсию.

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