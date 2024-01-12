У Белого дома проходят акции протеста с требованием прекратить удары по Йемену

Возле Белого дома десятки активистов собрались на акцию протеста после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Протестующие требуют от Соединенных Штатов остановить конфликты на Ближнем Востоке. Кроме того, добавился еще один призыв — «убрать руки прочь от Йемена». Многие активисты пришли с флагами Палестины и плакатами, они скандируют лозунги.

Агентство уточняет, что акция проходит мирно, полиция присутствует, но не вмешивается.

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал президента США Джо Байдена за удары по Йемену. Он отметил, что глава Белого дома втягивает страну в войну своим решением ударить по Йемену.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Столица Йемена, город Сана, подверглась ракетному удару — там слышали четыре взрыва. Кроме того, сообщалось о взрывах в других городах Йемена, находящихся под контролем хуситов.

По словам представителя американского правительства, после ударов цели «были успешно достигнуты».

Ранее экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов.