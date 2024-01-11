Молодого неонациста осудили за попытку поджога синагоги в Германии

В Германии назначили срок 22-летнему юноше с правыми взглядами за попытку поджога синагоги в Баварии. Об этом сообщает Bild.

Пьяный молодой человек разбил стекло в синагоге в Эрмройте в ночь на 1 января 2023 года. Затем он попытался зажечь фейерверк, чтобы бросить его внутрь, но фейерверк не зажегся. Как уточняется, в тот момент в здании не было людей.

Хулигана задержали и обвинили в попытке поджога при отягчающих обстоятельствах и повреждении чужого имущества. Приговор в отношении молодого человек был вынесен еще в мае прошлого года. Тогда его приговорили к двум годам и шести месяцам заключения, хотя прокуратура просила назначить подсудимому три года лишения свободы. После вынесения приговора осужденный подал апелляцию.

Недавно региональный суд рассмотрел ее и оставил прежний приговор в силе. Во время заседания обвиняемый сознался в совершении преступления и признал, что придерживается правоэкстремистских взглядов.

«Обвиняемый действовал с крайне правым и антиеврейским настроем», — подчеркнул в своем заключении старший прокурор Андреас Франк, занимающий пост центрального уполномоченного по борьбе с антисемитизмом в судах Баварии.

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