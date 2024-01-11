Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Молодого неонациста осудили за попытку поджога синагоги в Германии

В Германии 22-летнего юношу отправили в тюрьму за попытку поджога синагоги

close
100%
Markus Schreiber/AP

В Германии назначили срок 22-летнему юноше с правыми взглядами за попытку поджога синагоги в Баварии. Об этом сообщает Bild.

Пьяный молодой человек разбил стекло в синагоге в Эрмройте в ночь на 1 января 2023 года. Затем он попытался зажечь фейерверк, чтобы бросить его внутрь, но фейерверк не зажегся. Как уточняется, в тот момент в здании не было людей.

Хулигана задержали и обвинили в попытке поджога при отягчающих обстоятельствах и повреждении чужого имущества. Приговор в отношении молодого человек был вынесен еще в мае прошлого года. Тогда его приговорили к двум годам и шести месяцам заключения, хотя прокуратура просила назначить подсудимому три года лишения свободы. После вынесения приговора осужденный подал апелляцию.

Недавно региональный суд рассмотрел ее и оставил прежний приговор в силе. Во время заседания обвиняемый сознался в совершении преступления и признал, что придерживается правоэкстремистских взглядов.

«Обвиняемый действовал с крайне правым и антиеврейским настроем», — подчеркнул в своем заключении старший прокурор Андреас Франк, занимающий пост центрального уполномоченного по борьбе с антисемитизмом в судах Баварии.

Ранее россиянина лишили свободы на шесть лет за подготовку к поджогу военкомата.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами