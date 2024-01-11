Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей

Пушилин: в Донецке пять человек пострадали после обстрела из РСЗО со стороны ВСУ

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Пять мирных жителей ранены в результате обстрела Куйбышевского района на западе Донецка из РСЗО. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«На данный момент известно о пяти раненых гражданских лицах в результате массированного обстрела противником Куйбышевского района Донецка», — отметил Пушилин.

Он уточнил, что огонь велся из РСЗО калибром 122 миллиметра. У двух женщин и мужчины состояние средней тяжести. Еще у двух пострадавших серьезные ранения, за их жизнь борются врачи.

Глава ДНР добавил, что обстрел стал причиной трех пожаров. Кроме того, повреждены 11 жилых домов, шесть объектов гражданской инфраструктуры: предприятие, два детских сада, школа и котельные.

По словам Пушилина, в четверг, 11 января, ВСУ 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 55 боеприпасов, в том числе и кассетного типа.

До этого стало известно, что в Донецке не будут оборудовать крещенские купели из-за обстрелов.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами