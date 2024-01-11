При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей

Пять мирных жителей ранены в результате обстрела Куйбышевского района на западе Донецка из РСЗО. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«На данный момент известно о пяти раненых гражданских лицах в результате массированного обстрела противником Куйбышевского района Донецка», — отметил Пушилин.

Он уточнил, что огонь велся из РСЗО калибром 122 миллиметра. У двух женщин и мужчины состояние средней тяжести. Еще у двух пострадавших серьезные ранения, за их жизнь борются врачи.

Глава ДНР добавил, что обстрел стал причиной трех пожаров. Кроме того, повреждены 11 жилых домов, шесть объектов гражданской инфраструктуры: предприятие, два детских сада, школа и котельные.

По словам Пушилина, в четверг, 11 января, ВСУ 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 55 боеприпасов, в том числе и кассетного типа.

До этого стало известно, что в Донецке не будут оборудовать крещенские купели из-за обстрелов.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.