Минобороны РФ провело безопасную ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Российские военнослужащие под шефством Министерства обороны РФ успешно обеспечили безопасное проведение очередной смены наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«Вооруженные силы РФ обеспечили безопасное проведение очередной ротации», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, для осуществления задачи на маршруте движения на 12 часов объявили режим прекращения огня.

«При проведении осмотра <...> были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы», — отметили в Минобороны.

В ночь на 2 декабря ЗАЭС полностью отключилась от внешнего источника питания и перешла на аварийные дизельные генераторы. Станция обеспечивалась электроэнергией от дизель-генераторов порядка пяти часов. Впоследствии подключение успешно возобновили.

Ранее в России оценили работу МАГАТЭ.