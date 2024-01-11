В Москве женщина загорелась по неизвестной причине

В Москве женщину госпитализировали после того, как она воспламенилась. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в доме на проезде Шокальского. Мужчина проснулся от криков жены и понял, что его супруга бежит по коридору в огне. Россиянин попытался потушить женщину, накинув на нее одеяло, и вызвал медиков.

Специалисты направили пострадавшую в больницу с ожогами 65% тела, без сознания. Спасти россиянку врачам не удалось.

По словам супруга пациентки, в ночь, когда произошел инцидент, они были в квартире одни. При этом в помещении отсутствовали свечи и спички, поэтому он не понимает, чем и как супруга могла поджечь себя. Мужчина заверил правоохранителей в том, что отношения с женой были хорошими, ругались редко.

Ранее в Омской области мужчина поджег жену за то, что она поздно вернулась домой.