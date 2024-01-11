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Под Челябинском в детском саду рухнула крыша

В Челябинской области обрушилась крыша детского сада

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Pixabay

В Челябинской области у здания детского сада обрушилась крыша. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в поселке Красное поле. Во время инцидента никто не пострадал. По словам местных жителей, кровлю ремонтировали в прошлом году.

В администрации района сообщили, что частичное падение профнастила произошло из-за обильного снегопада. Кровля не выдержала большого количества осадков. Специалисты уже очистили крышу от снега.

Комиссия осмотрит объект 12 января, после чего строители возьмутся за восстановление конструкции.

Ситуацию прокомментировал глава района. По его словам, на крыше лопнули балки. Кровлю действительно ремонтировали в прошлом году, но балки не меняли. Замена планируется в ближайшее время.

Ранее в Минусинске воспитанников детского сада кормили мясом с кишечной палочкой.

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