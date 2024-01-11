Петербуржец разрушил собственноручно построенную стену кувалдой из-за долга заказчика

В Санкт-Петербурге предприниматель ворвался с магазин с кувалдой и разрушил стену, пытаясь восстановить справедливость. Об этом 11 января рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент, который недавно рассмотрели в Ленинском районном суде, произошел еще в ноябре 2019 года. Как было установлено, предприниматель ворвался с кувалдой в магазин, принадлежащий ООО «Смарт ритейл», и несколько раз ударил ею по стене из гипсокартона и подоконнику, после чего покинул помещение.

«Стоимость ремонтно-восстановительных работ составила 123 992 рублей. Кроме того, истец понес дополнительные убытки, вызванные простоем помещения, которые составили 226 920,39 рублей. Ответчик предложение возместить причиненный ущерб и убытки оставил без удовлетворения. Представитель ответчика в судебном заседании возражала против удовлетворения требований», — сказано в судебных документах.

Оказалось, что стену повредил мужчина, который ранее ее возводил, но заказчик заплатил ему только за 70% его работы. Тогда часть сооружения строитель решил разрушить, чтобы «восстановить справедливость». В итоге суд в полном объеме удовлетворил исковые требования, и теперь ответчик должен выплатить пострадавшей стороне, независимому оценщику и государству более 364 тыс. рублей.

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