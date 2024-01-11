Под Петербургом задержаны люди, которые легализовали более девяти тысяч мигрантов

В Ленобласти выявили преступную группу, которая, по версии правоохранителей, легализовала более девяти тысяч мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

Как полагают следователи, в группе было пять человек, двое из них – полицейские. Предполагаемым организатором стал мужчина, который нашел сообщников среди правоохранителей и сотрудников миграционных центров.

Специалисты, вероятно, занимались тем, что выдавали документы с ложными данными мигрантам и искали помещения для массовой регистрации. Полицейские, по версии правоохранителей, помогали иностранцам получить патенты.

Таким образом, в период с января 2020-го по декабрь 2023 года на миграционный учет поставили более девяти тысяч человек.

На данный момент проводятся необходимые следственные действия. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге мигрантам вручили повестки сразу после получения паспортов РФ.