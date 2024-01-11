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Россиянке не продали духи в тайском duty free из-за ее гражданства

Туристке из России отказались продавать духи в Таиланде из-за ее гражданства

В Таиланде туристке с российским гражданством не продали духи в бутике Louis Vuitton. Об этом россиянка рассказала в своих соцсетях.

Владелица салона красоты из Екатеринбурга попала в неприятную ситуацию в аэропорту Бангкока. Перед возвращением на родину она хотела купить духи в duty free, но так и не смогла сделать покупку. По ее словам, парфюм ей не продали из-за российского паспорта.

«Только что я обрадовалась, что тут в Бангкоке огромный дьюти-фри, где есть все бренды. Нам отказали в покупке, потому что мы из России и летим в Россию. Это, конечно, было очень унизительно», — призналась девушка в видео.

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