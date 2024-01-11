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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Минздрав: 8 пострадавших после обстрела Белгорода остаются в тяжелом состоянии

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Shutterstock

Состояние восьми из 25 пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород 30 декабря оценивается как тяжелое. Такими данными поделился заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Евгений Камкин в беседе с ТАСС.

«Из 25 человек восемь человек находятся в тяжелом состоянии», — заявил замминистра.

Он также добавил, что состояние 13 пациентов классифицируется как средней степени тяжести, еще четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии.

По словам замглавы ведомства, Минздрав проводит непрерывный мониторинг состояния здоровья пострадавших при теракте, они идут на поправку. В общей сложности на стационарном лечении остаются 40 человек, из них — 12 детей. Состояние пострадавших стабилизировано, угрозы жизни нет, отметил Камкин.

«Все пациенты, нуждающиеся в реабилитации, будут обеспечены ей в полном объеме», — подчеркнул он, дополнив, что состояние пациентов будет контролироваться и в дальнейшем.

ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря 2023 года. 25 человек не выжили, 109 получили ранения.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и уполномоченный по правам детей Мария Львова-Белова навестили белгородских детей, пострадавших от обстрела Белгорода, в московской больнице.

Ранее Пушилин объяснил разницу между обстрелами Белгорода и российскими ударами по Украине.

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Обстрелы Белгорода
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