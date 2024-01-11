В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Состояние восьми из 25 пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород 30 декабря оценивается как тяжелое. Такими данными поделился заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Евгений Камкин в беседе с ТАСС.

«Из 25 человек восемь человек находятся в тяжелом состоянии», — заявил замминистра.

Он также добавил, что состояние 13 пациентов классифицируется как средней степени тяжести, еще четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии.

По словам замглавы ведомства, Минздрав проводит непрерывный мониторинг состояния здоровья пострадавших при теракте, они идут на поправку. В общей сложности на стационарном лечении остаются 40 человек, из них — 12 детей. Состояние пострадавших стабилизировано, угрозы жизни нет, отметил Камкин.

«Все пациенты, нуждающиеся в реабилитации, будут обеспечены ей в полном объеме», — подчеркнул он, дополнив, что состояние пациентов будет контролироваться и в дальнейшем.

ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря 2023 года. 25 человек не выжили, 109 получили ранения.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и уполномоченный по правам детей Мария Львова-Белова навестили белгородских детей, пострадавших от обстрела Белгорода, в московской больнице.

Ранее Пушилин объяснил разницу между обстрелами Белгорода и российскими ударами по Украине.