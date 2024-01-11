В Турции обнаружили телефон, принадлежащий пропавшей россиянке

Турецкие спасатели обнаружили в горах в окрестностях турецкого курорта Кемер телефон пропавшей российской туристки Надежды Ярыгиной. Об этом сообщает агентство IHA.

«Сегодня в результате поисков на горе Чалыш обнаружен принадлежащий туристке телефон. Поиски усилены в данном районе», — уточнили в сообщении.

По данным агентства, поиски ведут порядка 40 спасателей, они обследуют горную местность и морскую акваторию.

Накануне стало известно, что российская туристка в Турции одна отправилась в горы и пропала. Эту информацию подтвердили в генконсульстве РФ в Анталье. По словам сотрудника диппредставительства, по факту произошедшего были направлены запросы к правоохранителям.

40-летняя россиянка прилетела в Турцию 31 декабря из города Кирова. В номере отеля остались ее вещи и документы.

В августе в Египте исчезла россиянка — мать четверых детей, — которая не смогла подняться на поверхность после погружения в воду.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.