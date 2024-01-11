В Ленобласти на голову новорожденного ребенка упала глыба льда

В Ленобласти ребенок пострадал от упавшей на него глыбы льда. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Мурино, на Петровском бульваре. Наледь рухнула на голову новорожденной девочки.

В результате младенец получил ушиб мягких тканей головы. Девочку оперативно доставили в больницу. Там ей оказали необходимую помощь и в удовлетворительном состоянии выписали.

Ранее в Петербурге на коляску с двухлетним ребенком упала глыба льда. По словам очевидцев, удар был настолько сильным, что у коляски отлетели колеса. Мальчик серьезных травм не получил.

Ранее в Воронеже на женщину упала глыба льда и раздробила ей ноги.