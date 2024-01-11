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Медсестра ударила себя ножом, надеясь получить компенсацию от больницы

Mirror: в Шотландии медсестра ранила себя ножом, чтобы получить компенсацию от больницы

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Donna Maxwell/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Медсестра из Ирландии ударила себя ножом, надеясь получить компенсацию от больницы, в которой работала, пишет Mirror.

Донна Максвелл заявила, что на нее с ножом напал пациент с психическим расстройством. После этого полиция начала расследование дела и организовала поиски подозреваемого, чей фоторобот был составлен со слов медсестры. Однако через несколько недель офицеры арестовали саму женщину.

Следствие пришло к выводу, что Донна сама умышленно нанесла себе ранение, чтобы получить компенсацию от больницы. Кроме того, при обыске офицеры установили, что шотландка делала поисковые запросы в интернете на тему анатомии женщины и том, как потребовать компенсацию, которые позже были удалены.

Максвелл предъявили обвинения в даче ложных показаний в трате времени полиции. Первое судебное заседание по ее делу состоится в феврале.

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