Волонтеры вызволили из рабства мужчину, которого похитили «ветераны СВО»

Житель Пермского края оказался в Уфе после знакомства с «ветеранами СВО», которые взяли его в рабство. Об этом пишет UFA1.RU со ссылкой на инфорга поискового отряда «Прикамье Поиск».

44-летний житель Губахи возвращался из Москвы, где несколько месяцев работал на вахте. 1 января он приехал в Пермь, но во время долгой пересадки — следующая электричка до родного города была только утром 2 января — познакомился на вокзале Пермь-II с двумя мужчинами и начал распивать с ними алкогольные напитки.

«Они представились «ветеранами СВО». Сказали, что едут со спецоперации домой, предложили выпить «за победу». Они показали ему медали, которыми сейчас награждают участников СВО. Он говорит, выпил с ними две рюмочки, и все, больше ничего не помнит», — объясняет поисковик.

Через некоторое время новые знакомые довели опьяневшего мужчину до стоянки, посадили в машину и уехали вместе с ним. Записи с камер видеонаблюдения, на которые попали неизвестные, отсмотрели полицейские и вычислили нужную машину. Однако водителем, который отвозил компанию, оказался обычный таксист.

«Он сказал, что отвез троих на адрес в Перми, но когда полицейские туда приехали — там уже никого не было. А в это время на вокзал Пермь-II пришел один из тех, кто уводил Алексея. Линейный отдел был в курсе ситуации, сотрудники оперативно задержали этого человека», — говорит инфорг.

Подозреваемый признался, что вместе с товарищем отвез пострадавшего в Уфу, в квартиру на набережной Моторостроителей. С помощью телефона задержанного удалось связаться с «людьми в Уфе», которые заявили, что пермяк остался у них добровольно и предложили его забрать.

«Пропавшему потом дали трубку, он подтвердил, что еще там находится и пришел добровольно. Но это уже пройденный этап — когда человек находится в «рабочем доме», он никогда не говорит без контроля, они всегда говорят только по громкой связи, чтобы слышать вопросы, которые задают пропавшему, что он на них отвечает», — утверждает волонтер.

Вместе с другими добровольцами она поехала в столицу Башкирии и вызволила мужчину из рабства. Однако на объекте, по словам спасенного, остался еще один пермяк, которого пока не успели объявить в розыск.

«Охрана «рабочего дома» сказала, что он останется у них, да и тот сам сказал, что попал сюда сам и готов еще немного остаться, а потом сам приехать. Инфорг поискового отряда объясняет это поведение психологическим давлением: пермяка вместе с Алексеем взяли 1 января, а вызволяли уже 6-го, при этом у него отобрали паспорт, телефон и банковскую карту, он сидел в комнате под замком, питался три раза в день — только когда принесут», — объясняет девушка.

По ее словам, Уфа была не конечной точкой и, вполне вероятно, что похищенных могли увезти в другое место в тот же день.

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