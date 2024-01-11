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Гладков и Львова-Белова посетили детей, пострадавших во время обстрела Белгорода

Гладков и Львова-Белова навестили в больнице детей, пострадавших при обстреле ВСУ

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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и уполномоченный по правам детей Мария Львова-Белова навестили детей в московской больнице, пострадавших от обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом Гладков рассказал в своем Telegram-канале.

Гладков рассказал, как проходит лечение четырех девочек. Самый тяжелый случай у восьмимесячной пациентки, которая потеряла ногу. За ребенком постоянно следят медсестры и родной дядя.

Лучше ситуация обстоит у 13-летней Софии, она лечится в отделении реконструктивной и восстановительной хирургии. По словам специалистов, динамика выздоровления положительная.

«У 17-летней Ани осколок прошел в трех миллиметрах от сердца. Слава богу, что все обошлось и ее жизни ничего не угрожает. Девочка занимается танцами в стиле хип-хоп. Завтра у ее хореографического коллектива юбилей, переживает, что не сможет отметить его в кругу подруг. 15-летняя София не унывает – попросила привезти ей интересных книг, чтобы не все время сидеть в телефоне. Обязательно выполним просьбу», — написал он.

Гладков пообещал, что для каждой пострадавшей девочки будет сделано все возможное для выздоровления, в том числе будет оказана и психологическая помощь.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород 30 декабря 2023 года. 25 человек не выжили, 109 получили ранения. По данным на 10 января в больницах оставались еще 58 пострадавших.

Ранее Пушилин объяснил разницу между обстрелами Белгорода и российскими ударами по Украине.

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