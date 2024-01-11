Экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов

Суда в Красном море передают в эфир, что их экипажи состоят из китайцев, и таким образом моряки пытаются избежать атак хуситов из Йемена. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«По меньшей мере пять судов, проплывающих через Красное море, используют свои сигналы, чтобы сообщить, что они связаны с Китаем», — пишут журналисты.

По их словам, это одна из свежих мер, предпринятых в попытке избежать атак боевиков хуситов в Красном море.

«Каждое судно подает сигнал «весь экипаж — китайцы» или что-то подобное в поле, в котором обычно содержится пункт назначения», — добавило агентство.

Другие суда также передают в эфир, что не имеют отношения к Израилю.

До этого глава датской судоходно-логистической корпорации AP Moller-Maersk Винсент Клерк заявил, что приостановка транзита судов через Красное море может растянуться надолго, а мировую экономику ждут значительные последствия. В середине декабря Maersk приняла решение временно прекратить перевозку всех грузов через акваторию Красного моря. Причиной послужили атаки хуситов на судна компании. Многие судоходные компании приняли решение идти из Европы в Азию и наоборот маршрутом вокруг Африки, а не через Красное море.

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