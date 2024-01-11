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Россиян предупредили об опасности авторизации через соцсеть «ВКонтакте»

Киберэксперт Липов: авторизация на сайтах через страницу «ВКонтакте» опасна

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Алексей Майшев/РИА Новости

Авторизовываться на различных сайтах через личную страницу во «ВКонтакте» удобно, но небезопасно. Об этом в интервью «Ридусу» предупредил эксперт по информационным технологиям «EdgеЦентр» Сергей Липов.

«Если ваш аккаунт во «ВКонтакте» будет взломан, злоумышленник получит доступ ко всем сайтам, на которых вы авторизовались через него», — сказал Липов.

Он посоветовал обращать внимание, какие именно данные запрашивает сайт при авторизации через «ВКонтакте». Если ресурс предлагает предоставить доступ к личным сообщениям и другой конфиденциальной информации, — это повод для беспокойства, подчеркнул эксперт.

До этого пресс-служба компании «Солар», занимающейся кибербезопасностью, сообщила, что за период с 1 по 9 января группа хакеров опубликовала в открытом доступе 116,5 миллиона записей с данными россиян, общим объемом 5 терабайт.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему с SIM-картами.

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