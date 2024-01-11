Россиянка покусала продавца в супермаркете, когда ей помешали украсть продукты

В Воронеже сотрудница супермаркета пострадала после конфликта с одной из посетительниц. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Инцидент произошел на Острогожской улице. По словам дочери работницы, в торговый зал прошла клиентка и взяла несколько товаров, намереваясь их украсть. Это заметила сотрудница и попыталась задержать. В этот момент посетительница укусила женщину за руку.

«Мама была одета в плотную кофту, которая защитила от ее грязной слюны, но осталась сильная гематома», – поделилась дочь пострадавшей.

На данный момент россиянка находится в плохом состоянии.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. По словам полицейских, они узнали о ситуации во время мониторинга социальных сетей. Проводится проверка.

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