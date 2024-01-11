ВСУ атаковали село в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка, расположенное в Волоконовском районе Белгородской области. О ситуации в населенном пункте в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что для атаки украинские войска использовали дрон-камикадзе. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил на село осколочный боеприпас, однако в этот раз обошлось без пострадавших.

«Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений», — уточнил Гладков.

Глава области добавил, что в ближайшее время сотрудники оперативных и аварийных служб должны приступить к ликвидации последствий обстрела. Ремонтные работы начнутся после согласования с министерством обороны РФ, подчеркнул он.

10 января бойцы ВСУ нанесли удар по брянскому селу Подывотье, которое находится в Севском районе. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела ранения получил один местный житель.

Согласно заявлению главы области, мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В то же время Богомаз обратил внимание, что во время атаки было повреждено одно транспортное средство.

Ранее губернатор Белгородской области поручил местным чиновникам пройти курсы по оказанию первой медицинской помощи.