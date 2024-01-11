Посол заявил, что беспорядки в Эквадоре не повлияют на поставки бананов в Россию

Беспорядки в Эквадоре не должны повлиять на поставки бананов в Россию. Об этом заявил посол России в латиноамериканской стране Владимир Спринчан в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Думаю, что это тоже не повлияет сильно, потому что экспортеры, производители, транспортники заинтересованы в сохранении важного для эквадорской экономики российского рынка. Даже если задержки на дорогах из-за этих событий были небольшие, то это существенно не повлияет, это быстро компенсируется. Один-два дня не влияют на тот огромный объем товарооборота, который есть у нас с Эквадором», — сказал он.

За день до этого в Россельхознадзоре сообщили об отсутствии проблем с поставками бананов в Россию на фоне ситуации в Эквадоре.

В Эквадоре ввели режим «внутреннего вооруженного конфликта» из-за столкновения мафии с силами правопорядка. Группировки уже захватили заложников по всей стране. О бунте впервые стало известно 7 января. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог спрогнозировал, чем закончатся беспорядки в Эквадоре.