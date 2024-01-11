Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол заявил, что беспорядки в Эквадоре не повлияют на поставки бананов в Россию

Посол Спринчан: беспорядки в Эквадоре не повлияют на поставки бананов в Россию

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Беспорядки в Эквадоре не должны повлиять на поставки бананов в Россию. Об этом заявил посол России в латиноамериканской стране Владимир Спринчан в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Думаю, что это тоже не повлияет сильно, потому что экспортеры, производители, транспортники заинтересованы в сохранении важного для эквадорской экономики российского рынка. Даже если задержки на дорогах из-за этих событий были небольшие, то это существенно не повлияет, это быстро компенсируется. Один-два дня не влияют на тот огромный объем товарооборота, который есть у нас с Эквадором», — сказал он.

За день до этого в Россельхознадзоре сообщили об отсутствии проблем с поставками бананов в Россию на фоне ситуации в Эквадоре.

В Эквадоре ввели режим «внутреннего вооруженного конфликта» из-за столкновения мафии с силами правопорядка. Группировки уже захватили заложников по всей стране. О бунте впервые стало известно 7 января. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог спрогнозировал, чем закончатся беспорядки в Эквадоре.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами