Мишустин счел информационное пространство очень важным полем боя

Информационное пространство во время проведения спецоперации — очень важное поле боя, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на вручении премий правительства РФ в области СМИ за 2023 год. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Это еще и огромная ответственность в текущих условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищает своих граждан», — добавил глава правительства.

По его словам, именно таким подходом и руководствуются собравшиеся на церемонии. Мишустин поздравил представителей СМИ с наступающим профессиональным праздником и старым Новым годом и пожелал творческого вдохновения, которое поможет добиться успехов в работе.

Накануне Мишустин поручил нарастить конкурентоспособность современного образования. Он отметил, что в условиях санкционного давления на страну российские предприятия очень нуждаются в разработчиках высокоперспективных технических моделей, программистах и специалистов иных областей, необходимых для наращивания промышленного потенциала РФ.

Ранее Чернышенко представил коллективу ТАСС нового руководителя агентства.