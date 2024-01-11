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Мишустин счел информационное пространство очень важным полем боя

Мишустин: работа в информационном поле — это огромная ответственность во время СВО

Информационное пространство во время проведения спецоперации — очень важное поле боя, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на вручении премий правительства РФ в области СМИ за 2023 год. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Это еще и огромная ответственность в текущих условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищает своих граждан», — добавил глава правительства.

По его словам, именно таким подходом и руководствуются собравшиеся на церемонии. Мишустин поздравил представителей СМИ с наступающим профессиональным праздником и старым Новым годом и пожелал творческого вдохновения, которое поможет добиться успехов в работе.

Накануне Мишустин поручил нарастить конкурентоспособность современного образования. Он отметил, что в условиях санкционного давления на страну российские предприятия очень нуждаются в разработчиках высокоперспективных технических моделей, программистах и специалистов иных областей, необходимых для наращивания промышленного потенциала РФ.

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