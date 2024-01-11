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В Крыму поймали мужчину, подозреваемого в выращивании почти 300 кустов конопли

Mash : в Крыму задержали подозреваемого в выращивании почти 300 кустов конопли

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Depositphotos

В Крыму задержали мужчину, подозреваемого в выращивании и продаже конопли. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Айкаван Симферопольского района. Сотрудники правоохранительных органов во время обыска жилища 48-летнего мужчины обнаружили там почти 300 кустов конопли.

Сообщается, что выращенное россиянин впоследствии продавал. У него дома нашли более пяти килограммов конопли. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков.

До этого в Подмосковье полицейские поймали двух кубинцев с наркотиками, которые пытались скрыться в лесу. При себе у них обнаружили 40 свертков с мефедроном.

Ранее дилер предложил наркотики следившему за ним полицейскому и был задержан.

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