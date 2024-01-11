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Верховный суд отказался исключить мак из списка наркотических средств

Верховный суд РФ оставил мак в перечне наркотических средств

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Depositphotos

Верховный суд (ВС) России оставил мак в списке наркотических средств. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы суда.

По словам журналистов, суд отклонил апелляцию истца, которого осудили за торговлю продуктами с маком. Истец настаивал, что продавал мак как пищевую добавку, но следователи расценили такую продажу как наркоторговлю. В своей жалобе в ВС мужчина запросил отменить нормы, согласно которым растение отнесено к запрещенным веществам.

«Судом отклонена апелляционная жалоба на вынесенное ранее решение суда», — заявили в суде.

Решение суда об отказе в удовлетворении иска вступило в силу, отмечает агентство.

В июне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила исключить пищевой мак из списка наркотиков — за его продажу было привлечено к ответственности множество людей, не являющихся «общественно опасными». Она также указала, что в целом антинаркотический закон в России плохо функционирует ввиду своей недоработки.

Ранее пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков.

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