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Неизвестный пырнул мужчину ножом в горло и скрылся с места преступления в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестный пырнул мужчину ножом и скрылся

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Depositphotos

В Екатеринбурге неизвестный пырнул мужчину ножом в горло. Об этом сообщает Telegram-канал «Бандитский центр 18+».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Кировоградской. Неизвестный пырнул мужчину ножом в горло и скрылся с места преступления. На кадрах с места происшествия видно, как люди поднимают с земли, предположительно, пострадавшего.

Информации о состоянии мужчины не поступало. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого, 2 января, в Краснодаре неизвестный мужчина напал на нескольких прохожих, включая детей, и порезал их ножом. Один из пострадавших рассказал, как преступник воткнул ему нож в горло, а затем ударил в спину. Среди получивших травмы также оказалась несовершеннолетняя.

Ранее в Москве мужчина напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине.

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