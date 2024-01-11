В Крыму продлили действие штормового предупреждения

Действие штормового предупреждения, объявленного на территории Республики Крым, продлили до 13 января. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

В заявлении указано, что 12 января в Крыму ожидаются мокрый снег и усиление ветра до 15-20 м/с. При этом в некоторых районах республики прогнозируются очень сильные осадки, а на южном берегу полуострова скорость порывов ветра может составить до 25 м/с.

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 12-13 января 2024 года», — говорится в публикации.

Также в ведомстве подчеркнули, что существует опасность образования гололедицы на дорогах. Более того, 13 января температура воздуха в регионе может опуститься до -16°C.

10 января правительство Крыма сообщило, что на территории полуострова действует штормовое предупреждение. Особый режим был введен в связи с похолоданием до -12°C в некоторых частях региона, а также усилением ветра до 14 м/с.

За два дня до этого главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в Сочи. Причиной послужили прогнозы, в соответствии с которыми в предгорных районах и высоко в горах ожидался сильный снег.

Ранее на Москву обрушилась «черная» метель.