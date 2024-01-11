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Туристы сфотографировали «пришельцев» на холме в Бразилии

Daily Mail: в Бразилии туристы сфотографировали пришельцев, стоящих на холме

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saradalete/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Туристы в Бразилии уверяют, что сфотографировали на вершине холма двух существ, которые, по их мнению, являются пришельцами, пишет Daily Mail.

Как рассказала женщина Сара Далете, она заметила причудливые фигуры на вершине холма, когда была с семьей на острове Илья-ду-Мел. Туристка добавила, что «пришельцы» были около 3 метров в высоту и активно двигали руками, но стояли на месте.

После того, как женщина опубликовала кадры в соцсетях, люди посчитали, что туристы увидели других путешественников, которых издалека и приняли за инопланетян. Другие комментаторы решили, что это просто большие надувные фигуры.

«Нет никаких достоверных доказательств того, что произошло что-то, связанное с инопланетянами в этом районе, в полиции была зафиксирована лишь драка между молодыми людьми», — добавил уфолог Ник Поуп.

Ранее пользователи соцсетей обнаружили обнаженное «существо» на Google Maps.

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