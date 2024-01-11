В российском поселке девятиклассница провалилась в дыру глубиной два метра в школе

В Курской области девятиклассница провалилась в дыру глубиной два метра в полу школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Курская аномалия».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в учебном учреждении в поселке Коренево. Жительница населенного пункта в комментариях на странице губернатора области Романа Старовойта «ВКонтакте» сообщила, что девушка-подросток провалилась в дыру в полу школы. Информации о ее состоянии не поступало.

«Родители будут молчать, чтобы оценки ребенку не испортили, а маму с работы не уволили! Мы боимся отводить детей в такую школу!» — написала женщина, передает «Курская аномалия».

Жительница Коренево также назвала проведенный в учебном учреждении капитальный ремонт ужасным. По ее словам, потолок в школе выглядит как «волны во время шторма». На проведение ремонта выделяли 120 млн, отмечает Telegram-канал со ссылкой на правительство Курской области.

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